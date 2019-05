A Bosszúállók hatalmas sikere bebizonyította, hogy a szuperhősfilmek ideje nem járt le, sőt, most jött csak el igazán. A karakterekkel könnyű azonosulni, hiszen erősek, különlegesek, intelligensek, az utóbbi időben már majdnem mindegyiküknek kiváló a humora, és szinte kizárólag vonzó nők és férfiak alakítják őket a vásznon. Nézzük csak a Pókember-filmeket – hiába készült többféle feldolgozás, mindegyikben találunk olyan karaktereket, akiket meglehetősen nehéz elfelejteni.

Tobey Maguire

A mai huszonévesek számára ő az első, nagybetűs Peter Parker, aki bár nem tartozik a kifejezetten sármos férfiak közé, esetlenségével, szeretni akarásával és bátorságával mégis képes volt megdobogtatni a hölgyek szívét. Tobey 2014 óta nem volt látható a filmvásznon – aminek okáról számos pletyka röppent fel –, de egy nemrégiben napvilágot látott interjúban elmondta, nem zárkózik el semmilyen szereptől, sőt, akár újra lenne szuperhős is. Ki tudja, lehet, hogy még viszontlátjuk Peter Parker szerepében?

James Franco

James Franco, a nők bálványa, rosszfiúként tűnt fel Maguire mellett a Pókember 2002-es feldolgozásában – a jóképű, gazdag, de indulatokkal és titkokkal teli Harry Osbornt formálta meg. A színész karrierje a Pókember után indult be csak igazán, és idén is több filmben láthatjuk majd a vásznon, de mostanság a rosszból is bőven kijutott neki: tavaly szexuális zaklatási botrányba keveredett, néhány hete pedig New York utcáin kapták lencsevégre, és bár takargatta karját, mégis kivehető volt, hogy gipszben van a keze.

Andrew Garfield

Andrew Peter Parker megformálása hozza a Tobey Maguire-féle szerethető, visszahúzódó srác alakját, de megfejeli azzal, hogy az ő alakításának köszönhetően egy igazi szépfiú hálószövő kalandjait izgulhatjuk végig A csodálatos Pókemberben. Garfield bebizonyította, hogy egy vérbeli geek karakter is lehet észbontóan szexi. Bár a 35 éves színész sok szerepre kap felkérést, a Twitteren elárulta, hogy legszívesebben egy apai szerepet játszana, hiszen hamarosan szeretne gyereket vállalni.

Tom Holland

Tom Holland a Pókember: Hazatérés c. filmmel debütált a pirosruhás szuperhős szerepében, kócos hajú, esetlen, még inkább kölyök, mint férfi karakterével pedig azonnal elrabolta a nők szívét. Tom egyébként amennyire fiatal, annyira jó fej: nemrég a kaliforniai Disneylandben fotózkodott Pókember-jelmezben, és alaposan meglepte a járókelőket, amikor levette a maszkot, és kiderült, az „igazi” Pókemberrel készíthettek fotót a gyerekek.

