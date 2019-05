Baukó Éva és Aurelio ezúttal is a közösségi oldalaikon osztják egymást, nem tudnak meglenni békében.

Baukó Éva és Aurelio nem szívlelik egymást, érzelmeiknek pedig sokszor hangot is adnak. Közösségi oldalaikon üzengetnek egymásnak, most is kiosztották a másikat.

„Kedves B.É. te irigy retek. Megnyugtatlak, neked soha a büdös életbe nem lesz annyi pénzed, meg olyan életed, mint nekem! Azért írom ezt, mert egy anyagias ember vagy, és sosem fogsz utolérni. Barátom, amikor megszületik a gyermekem, te még a Tinderen fogod mutogatni a lerobbant, leszakadt fejedet” – írta Instagramon Aurelio, és persze a válasz sem maradt el. Éva először közzétette Aurelio sorait, majd arról értekezett, hogy a celeb ellen felhozott vádak nem nevezhetők hibának.