Galambos Lajost és több társát közműlopással vádolják, de most pont kerülhet az ügy végére. A zenész hajlandó egyezséget kötni, ha rendezik a vádirat hibáit.

Évek óta húzódik Lagzi Lajcsi és társainak ügye, közműlopással vádolják őket. Most azonban pont kerülhet minden végére. Habár korábban Lajcsi elutasította a vádalkut, most hajlandó egyezséget kötni, de ehhez rendezni kell a vádirat hibáit. Saját és társai egészsége érdekében döntött így.