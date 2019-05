Várkonyi András lánya, Andrea egy éve távozott az élők sorából. A színész elárulta, nem tudják feldolgozni a történteket.

Várkonyi András nem tudta még feldolgozni lánya halálát, május 6-án volt egy éve, hogy elvesztették. Andrea 12-én ünnepelte volna a 40. születésnapját, a színművész pedig nemsokára a 70-et. Habár lesz ünneplés, minden boldog percet beárnyékol szeretett lányuk elvesztése.