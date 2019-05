Marilyn Monroe halálának furcsa körülményei miatt számos összeesküvés-elmélet született arról, mi is történt a színésznővel. Sokan hiszik, hogy nem öngyilkosság történt.

Marilyn Monroe-t 1962. augusztus 5-én találták holtan Los Angeles-i otthonában, a tisztázatlan körülményei számos összeesküvés-elméletet eredményeztek, sokan máig nem hiszik, hogy a színésznő öngyilkosságot követett el. A halottkémek jelentései és az eltűnt bizonyítékok mind megerősítették a kétkedőket abban, hogy Marilyn Monroe halála nem egyszerű túladagolás volt.

Marilyn Monroe közelgő születésnapja miatt ismét középpontba került a színésznő halála, amelyről egy dokumentumfilm is készült. Ebben Timothy Cooper magánnyomozó fedte fel a furcsa részleteket. A szakember szerint két halottkémi jelentés készült, ami már eleve érdekes. „Amikor egy ember meghal, csak egyetlen halottkémi jelentés készülhet. Nem lehet kettő. Ha kettő készül, azzal valamit leplezni akarnak" – állítja a nyomozó. Hozzátette, mindkét jelentésben feltételezik, hogy önkezével vetett véget az életének, az egyik szakértő azonban nem volt hajlandó kijelenteni azt, hogy a színésznő öngyilkosságot követett el. „Nem volt búcsúlevél, határozottan nem volt tipikus öngyilkosság" – mondta dr. Thomas Noguchi, aki mintákat küldött ellenőrzésre a halál okának kiderítésére, de azok a minták rejtélyes módon megsemmisültek. „Ez olyan, mint egy kirakós, amelyben 100 darab van. Úgy hiszem, hogy talán egy tucat hiányzik belőle" – mondta a szakértő. Emellett rendőrségi iratoknak is nyoma veszett, és a színésznő testéről készült fotóknak is – írja a Daily Star.