A hollywoodi színésznők a férfiakhoz hasonlóan szép vagyont halmoztak fel. Egy részük csupán a szereplésekből gazdagodott meg, míg mások meglovagolták az ismertséggel járó előnyöket, és saját vállalkozásba is fogtak. Íme az az 5 női sztár, akik nagyon magasra jutottak, legalábbis a bankszámlájuk.

Julia Roberts

A színésznőnek a Micsoda nő! hozta el a legnagyobb sikert, habár előtte számos nagyszerű filmben játszott. Karrierje azóta is szárnyal, rengeteg szerepben láthattuk már őt, ami a bankszámláját is szépen gyarapította. A hírek szerint a Mona Lisa mosolya című filmért 25 millió dollárt kapott, ami abban az időben a világ legjobban fizetett színésznőjévé tette. A 2019-es becslések szerint ezzel Julia Roberts vagyonának nettó értéke 200 millió dollárra emelkedett.

Sandra Bullock

Ötévesen kezdte a pályafutását Sandra Bullock, és azóta folyamatosan szerepel. Hollywood kiemelkedő sztárja már évtizedek óta, olyan filmekben láthattuk, mint a Gravitáció, A szív bajnokai, a Ház a tónál. Vígjátékokban és komolyabb, drámai alkotásokban is szerepel. 2010-ben ő volt a legjobban fizetett színésznő, manapság azonban a becsült vagyona 200 millió dollárra tehető.

Julia Louis-Dreyfus

A televíziós vígjátékok műfajában Julia Louis-Dreyfus az egyik legkiemelkedőbb színésznő. Ő büszkélkedhet a legtöbb Primetime Emmy-díjjal, valamint Screen Actors Guild-díjjal is, de egy Golden Globe-díjat is kapott. Az alelnök című sorozatból, vagy éppen a Christine kalandjaiból lehet leginkább ismerős az emberek számára. Teljesítménye nemcsak díjakban mutatkozott meg, hanem fizetségben is: az ő vagyona szintén 200 millió dollár.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a Jóbarátokkal tört magasra, és sikerült neki kilépni Rachel Green karakteréből. Rengeteg vígjátékban láthattuk a sorozat lezárása óta, mint például a Förtelmes főnökökben, vagy éppel a Szakíts, ha bírszban. Az egymás utáni sikerek természetesen a bankszámláján is meglátszottak, 2019-ben a becslések szerint 240 millió dolláros vagyona van.

Jessica Alba

Jessica Alba is nagyon korán kezdte a színészkedést, 13 évesen szerepelt először, 19 évesen pedig megkapta a Sötét angyal című sorozat főszerepét. Legismertebb filmjei közé tartozik a Honey, A kabalapasi és a Fantasztikus Négyes. A színésznő nemcsak a tehetségére támaszkodik, saját vállalkozást is alapított: babatermékeket árul. A sztár becsült vagyona 350 millió dollár.