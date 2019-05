Végre kiderült, mi lesz Berényi Miklós sorsa a Barátok köztben

Berényi Miklós a Barátok közt főszereplője már több mint húsz éve. Pár héttel ezelőtt azonban kiderült, hogy kérdésessé vált a sorsa. A Blikk úgy tudja, a sorozatnál már tervezik a fifikás üzletember nélküli időszakot.

Pár hete röppent fel a hír, hogy Szőke Zoltán elégedetlen a szerepével, és elképzelhető, hogy távozik a Barátok köztből. A Blikk úgy tudja, a színész folyamatos tárgyalásban van a produkcióval, hogy meghosszabbítsa-e a szerződését. Nem véletlen, hogy az utóbbi részekben Berényi Miklóst egy titokzatos kór támadta meg. A lap azonban arról értesült, hogy ha a színész a távozás mellett dönt, Berényi karaktere akkor sem hal meg.

"Őszig biztos, hogy képernyőn lesz Berényi Miki. Persze beszélnek arról itt bent is, hogy Szőke távozik a szappanoperából, de az biztos, hogy nem ölik meg Mikit. Őt nem lehet megölni, hiszen ő maga a kft. Úgy tudom, teljesen nem szeretnék lezárni Miki történetszálát, hiszen sosem árt, ha a későbbiekben – az állóvíz felkavarása érdekében – visszatér, ahogy Berényi Claudia is rendszeresen fel-felbukkan..." – árulta el egy informátor.



"Bizonyára emlékeznek a nézők a tavaly októberi, jubileumi epizódra. Több hónapon keresztül építettük a „nagy durranást", látszott, a történet drámai végkifejlet felé halad, aminek csúcspontja Miklós lelövése, majd ennek a következménye volt. Az idei csúcspont történetben és látványban is jócskán túlnő a jubileumi részen, de az összes eddigi epizódon is! Ennek a sztorinak az egyik eleme lesz Miklós állapota, de erről többet nem mondhatok. A tábla készen áll, a bábuk mozognak. Érdemes bekapcsolódnia annak is, aki eddig nem tette!" – nyilatkozta Szerencsés Gabriella kreatív producer.