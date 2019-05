Műsorvezetőként debütál Arnóczky Noémi énekesnő. Az Építők című műsorban lesz Czető Roland műsorvezetőtársa.

"Nagy klassz Az Építkezőkben társműsorvezetőként résztvenni, egy teljesen új terepről van szó számomra" - mesélte a Fem3 Caféban Arnóczky Noémi, aki Czető Roland műsorvezetőtársa lesz a jövőben.

Az énekesnő úgy érzi, hogy új látásmódot vihet a műsorba nőként. Czető Roland is úgy érzi, hogy hozzátesz a műsorhoz, hogy Noémi nőként más kérdéseket tesz fel, más dolgokat vesz észre.

Az éneklést sem hanyagolja el, továbbra is koncertezik, van egy énekiskolája is, ahol amatőröket, haladókat és profikat is tanítanak.