Pajzsmirigy-alulműködése és inzulinrezisztenciája miatt komoly diétára fogták Vitányi Juditot. Mostanra elérte a kívánt alakot és a szerelem is újra beköszöntött az életébe.

„Szörnyű volt, hogy bármit csináltam, semmit sem formálódtam. Amíg nem tudtam, mi bajom, mindenféle 'szuper' diétát kipróbáltam, ami nemhogy segített volna, inkább ártott. Ma viszont élvezem, hogy végre sikerült elérnem ezt a formát, de rengeteget küzdöttem az alakomért, úgyhogy a diéta és az edzés számomra ma már életforma” – mesélte a Borsnak Vitányi Judit, a Tények Reggel műsorvezetője, akinél pajzsmirigy-alulműködést és inzulinrezisztenciát diagnosztizáltak.

Nemcsak az egészség, hanem a szerelem is beköszöntött az életébe. „Hét évig voltam egyedül, de most azt érzem, megérkeztem. Lassan egy éve olyan férfi van mellettem, amilyenről mindig is álmodtam. Nagyon harmonikus az életünk, de egyelőre nem kapkodunk semmivel, élvezzük, hogy megtaláltuk egymást. Szeretnénk utazni, közös élményeket gyűjteni, aztán jöhet a többi is. Természetesen nem zárkózunk el se esküvőtől, se családalapítástól” – árulta el a lapnak Judit.