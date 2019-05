A 2000-es évek tinédzsereinek is volt kikért rajonganiuk, egyes sztárok azóta is a köztudatban vannak, míg mások szinte teljesen eltűntek. Az azonban biztos, hogy mindannyian, akik miatt egykor pillangók repkedtek a gyomrunkban, nagyon megváltoztak. Így néznek ki ma.

Tom Welling, Smallville

Az amerikai színész világító kék szemeivel rabolta el a lányok szívét a Smallville című sorozatban, és azóta is úgy emlékszünk rá, pedig 18 éve indult a sorozat. Tom Welling azóta már betöltötte a 42. életévét, és igazán nagy szerepeket nem kap mostanában. Bár a Lucifer című sorozat néhány epizódjában látható volt, a színészi pályája akadozni látszik.

Chad Michael Murray, Tuti gimi

A színész a 2000-es években vált ismertté, és a tinilányok szívének elrablójává. A nagy áttörést a Szívek szállodája című sorozat hozta meg számára, majd jött a Nem férek a bőrödbe című film, és a Tuti gimi. Hiába volt azonban nagy sikere a színésznek és a sorozatnak, a 37 éves Chad Michael Murray nem tudta szerepekre váltani az ismertségét. Évek óta semmiben nem szerepel.

Adam Brody, Narancsvidék

Adam Brodyért is odavoltak a tinilányok annak idején, és habár a mai napig feltűnik egy-egy alkotásban, az ő karrierje is a 2000-es években volt a csúcson. A Szívek szállodája című sorozatban is látható volt, de a Narancsvidék hozta el számára az igazi ismertséget és a szívtipró címet. A 39 éves színész 2014 óta házas, feleségével, A Pletykafészek című sorozatból ismert Leighton Meesterrel egy közös gyermeket nevelnek.

Corbin Bleu, High School Musical

Ugyan meglehetősen ciki volt annak idején nézni a High School Musicalt, mégis sokan rajongtak érte. Kétségtelen, hogy a zenés filmek abszolút sztárja Zac Efron volt, de göndör hajával Cordin Blue is sok lány szívét hódította meg. A ma már 30 éves sztár színészi karrierjét ugyan annyira nem dobta meg a szereplése, benne maradt a köztudatban, több tévés produkcióban is szerepelt, és zenéléssel is próbálkozott.

Brandon Flowers, The Killers

A sok színész mellett nem feledkezhetünk meg a zenészekről sem. A 2000-es évek egyik legnagyobb robbanása a The Killers nevű banda, amely nemcsak a zenei listák élére kerültek fel, de a tagjai a fiatal lányok vágyálmainak szereplőivé is váltak egy csapásra. Természetesen a frontember, Brandon Flowers hódított a leginkább, aki ma már 37 éves. Habár a banda még mindig él, új lemezt régóta nem jelentettek meg.