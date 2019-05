Kapócs Zsókát állítása szerint milliókkal károsította meg egy építési vállalkozó. A lakberendezőként dolgozó színésznő most visszakaphatja a pénzét.

Kapócs Zsóka néhány hete számolt be arról, hogy milliókkal károsította meg őt egy vállalkozó, aki azonban azt állította, a lakberendezőként dolgozó színésznő telefonon folyamatosan módosította az elképzeléseit, amelyek többletköltséggel jártak. A vitás helyzet miatt Zsóka be akarta fejezni az együttműködést a kivitelezővel, ám állítása szerint a férfi több millió forinttal nem tudott elszámolni, nem rendelte meg azokat az alapanyagokat és eszközöket, amelyekre elkérte a pénzt.