Bár a kertjét elöntötte a Duna, az árvíz nem érte el Marcellina otthonát.

A Duna magas vízállása miatt veszélybe került Marcellina otthona. Az énekesnő Szentendre közelében él, és árvíz idején már többször is elöntötte a telkét a víz. Félt, hogy ez most újra megtörténik, de szerencsére az előrejelzések nem jöttek be, a folyó csupán a kertjébe tört be, a lakrészt nem érte el.

„Ha beválik az, amit előre jósoltak, akkor most nem lennék ilyen vidám, és épp egy csónakban ülnék a sziget egy másik pontján... Ma éjjel ment le 40-50 centit, de bőven akad munka még így is. Hétévente mindig jön egy ilyen magas vízállás" – mondta a FEM3 műsorában.