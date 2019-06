Megdöbbentette a rajongókat Bernie Ecclestone nyilatkozata Michael Schumacher egészségi állapotáról. Elismerte, hogy a pilóta "jelen pillanatban nincs velünk".

Schumacher állapotáról a 2013-ban bekövetkezett síbalesete óta csak korlátozottan olvashattunk, a család ugyanis hírzárlatot rendelt el. Ecclestone egy decemberben megjelenő, a Schumacher család teljes támogatását élvező dokumentumfilmben tette a fenti kijelentést. A "Schumacher" című alkotás részletesen bemutatja a versenyző pályáját, életét és balesetét. Az előzetest osztották meg a német médiával, ebben hangzott el Bernie Ecclestone nyilatkozata, amely pontosan így szól: "Jelen pillanatban nincs velünk. De ha jobban lesz, megválaszolja az összes kérdést".



Ez a kijelentés egyszerre keltett pánikot és reményt is a rajongókban. Egy német napilap szerint most nyilvánvalóvá vált, hogy a baleset következményei még mindig hatnak Michael életére, ám remény is van arra, hogy jobban lesz.