Radics Gigi igazi dívaként pózol legtöbb fotóján, ám még ő is elengedni magát néha. Ezúttal azt mutatta meg, hogy tud twerkelni.

Radics Gigi nagyon szereti rázni a hátsóját. Nem is csoda, hiszen mióta lefogyott, bátran mutatja meg a testét. A twerkelés műfaja nem új keletű, a tengerentúlon Jennifer Lopez és Beyoncé is előszeretettel twerkel a színpadon. A Csak show és más semmiben pedig Köllő Babett és Horváth Éva is bebizonyították, milyen szexin tudják rázni a popsijukat.

Gigi Insta-storyba töltötte fel twerkelős videóját, amiből a kifotózott részletet most mi is megmutatjuk.