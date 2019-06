A hírek szerint a palotát nagyon felbosszantotta, hogy Meghan Markle nem tiszteli a brit királyi család hierarchiáját.

Meghan Markle-t már többször figyelmeztették a palotában, tartsa tiszteletben a hierarchiát – számolt be róla a The Sun. A portál azt írja, attól függetlenül, hogy egy külön épületben élik életüket Harry herceggel és kisfiukkal, II. Erzsébet emberei nagyon odafigyelnek a hercegné viselkedésére.

Angela Levin, a királyi család életrajzírója szerint a palotában úgy érzik, muszáj szemmel tartaniuk Meghant, ő ugyanis rendszerint fittyet hány a hivatalos szabályokra és előírásokra.

„Szigorú hierarchia van. Ott van a királynő, Károly herceg, Cambridge hercege és hercegnéje, valamint Sussex hercege és hercegnéje – pontosan ebben a sorrendben. Aki a sorban csupán a negyedik, annak tisztelnie kell a fölötte állókat" – nyilatkozta.

Meghan és Harry ezt többször figyelmen kívül hagyták, épp ezért a család most fokozottan odafigyel rájuk, a pár még egy új kommunikációs igazgatót is kapott, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a királynő titkárságával, és az ő feladata lesz az is, hogy Meghan apjának kirohanásait kezelje.