Marge három hete adott életet második gyermekének, aki végül császármetszéssel jött világra. Több komplikáció miatt volt szükség a beavatkozásra.

Szülés utáni testéről tett közzé fotót Marge, megmutatta, hogyan is néz ki valójában egy nő, miután életet adott egy gyermeknek. Büszkén vállalta vágásait és azt, hogy megviselte a testét a kisfia érkezése, de mindennek ellenére mégis az volt élete egyik legboldogabb napja. Elárulta, lelkileg és testileg is teljesen felkészült a szülésre, valószínűleg ezért is merte közzétenni azt a bizonyos fotót.

„Mindkét gyermekem császármetszéssel született, és mindkettő egy életmentő beavatkozás volt. A mostani kisfiam, Leopold nem tudott beilleszkedni, és később derült ki, hogy a szerveim össze voltak nőve" – árulta el a Mokkában Marge.