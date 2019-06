Singh Vikinek elege lett abból, hogy a közösségi oldalon mindenki túlretusálja a képeit.

Singh Viki nagyon büszke fogyására, és különösen arra, hogy nincs rászorulva, hogy derekát vékonyabbra retusálja. Kemény diétával és testmozgással valódi eredményt ért el. Az énekesnő most a közösségi oldalán akadt ki azokon, akik Photoshopot alkalmazva egészen másnak mutatják magukat az Instagramon, mint amilyenek valójában.

Különös módon vágott vissza nekik: ő is megmutatta, hogyan festene a kor ideáljának retusálva.

„Egyszerűen nem tudok szó nélkül elmenni amellett az ufó jelenség mellett, ami Instán zajlik! Az új szépségideál egyszerűen rémisztő! Sok-sok százezren, sőt millióan követtek olyan embereket illetve inkább Insta kreált 'lényeket' akik nem is léteznek! Ezek az emberek szörnyű elferdült torz tükröt tartanak elénk szétphotoshopolt cérnavékony karjaikkal-lábaikkal, ufóvá rajzolt arcukkal... ezzel súlyos komplexusokat gerjesztve MINDENKIBEN ( még bennem is)! Könyörgöm, NE dőljetek be! (...) Félreértés ne essék! Nem vagyok álszent! Én is szerkesztem a képeimet, használok egységes szűrőt, hogy esztétikusak legyenek a képeim és szép legyen az oldalam összképe, de én nem erről beszélek, hanem arról, amit ezekkel a mai posztokkal próbálok demonstrálni, amiket most teszek ki!”