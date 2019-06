Dancs Annamari elárulta, hogy kedvesével decemberben eljegyezték egymást.

Dancs Annamari immár egy éve él boldog párkapcsolatban, és most azt is elárulta, decemberben eljegyezték egymást szerelmével. A Lokálnak azt mondta, a gyűrű az összetartozásukat fejezi ki, de egyelőre esküvőt nem terveznek.

Nyaralást viszont annál inkább: hármasban hamarosan elutaznak.

„A párommal most kezdjük el tervezni a nyaralást, és természetesen a kisfiam is velünk jön majd. (...) Ádám nagyon mozgékony, energikus és kedves kisfiú. Örülök, hogy szerető családban nőhet fel. A párom ugyanis az én életemben és az övében is biztos pontot jelent. Sajátjaként szereti a gyermekemet, és ez számomra a legnagyobb áldás. Amint a kisfiam meglátja a kedvesemet, szalad oda hozzá, és ugrik a nyakába. A viszonyuk nagyon mély és különleges."