Merüljünk el a történelem leghíresebb zenekarainak múltjában, nosztalgiázzunk egy kicsit, és nézzük meg, hogyan festettek a sokak által rajongásig szeretett zenekarok még a kezdetek kezdetén. Akkor, amikor még csak álmodozó kisfiúk voltak, és nem akartak semmi mást, csak zenélni. Mostanra már akkora sztárok lettek, hogy mindenki ismeri a nevüket, de arra talán kevesen emlékeznek, hogyan néztek ki az útjuk elején.

Linkin Park A Linkin Parkot – ahogy nagyon sok zenekart – középiskolai barátok alapították: Mike Shinoda, Rob Bourdon és Brad Delson. A srácok azonban csak a suli után kezdtek el igazán foglalkozni a bandával, ami igazán csak Chester Bennington csatlakozásával indult be. Az első lemezszerződésüket 1999-ben írták alá.

Depeche Mode A bandát 1976-ben alapította két iskolás, Vince Clarke és Andy Fletcher, akiket a The Cure zenekar inspirált, ugyan akkor még No Romance in China néven futott az együttes. Dave Gahan 1980-ban csatlakozott a csapathoz, ekkor született meg az, amit ma Depeche Mode-ként ismerünk. A banda legnagyobb sikert hozó albumát, a Violatort 1990-ben jelentette meg: 6 milliót adtak el belőle.

Green Day Billie Joe Armstrong és Mike Dirnt mindössze 14 évesek voltak, amikor megalapították a Sweet Children együttest, amely 1990-ben esett át névváltoztatáson, és még ugyanebben az évben megjelent az első albumuk. A második 1991-ben készült el, de a legsikeresebb lemezükre még 3 évet kellett várni: ez az 1994-ben kiadott Dookie lett, amelyből világszerte húszmillió példányt adtak el.

Metallica A zenekar története egy újsághirdetéssel kezdődött 1981-ben. Lars Ulrich dobos ugyanis így keresett maga mellé olyan zenészeket, akik szeretik a metált, és hajlandóak lennének vele együtt muzsikálni. James Hetfield és Hugh Tanner gitárosoktól érkezett válasz a hirdetésre, így abban az évben meg is alakult a zenekar.

AC/DC A bandát 1973 decemberében alapították az ausztráliai Sydney-ben, első hivatalos fellépésükre pedig rögtön december 31-én került sor. A zenekarnak nem kellett sok idő, hogy hírnevet szerezzen. 1975 februárjában jelent meg első nagylemezük, júliusban pedig már a következőt vették fel. Mindkét album kasszasiker lett.