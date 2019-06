Horányi Juli telefonját ellopták Csepelen.

Horányi Juli a közösségi oldalán fakadt ki: egy férfi meglopta őt. Az énekesnő ma Csepelen ejtette ki táskájából a telefonját, majd látta, amint az illető valamit felvesz a földről. Biztos volt benne, hogy a telefonja volt az, de a férfi letagadta az egészet. Juli most abban bízik, ha sokan megosztják bejegyzését, talán mégis visszaadják neki azt, ami az övé.

„A kocsiban ülve, hanyagul bedobtam a táskámba a telefonom, mert siettem épp nagyon, mikor kiszálltam a kocsiból biztos vagyok benne, hogy a telefon kiesett a földre a táskámból. Máskor is volt ilyen, de akkor rögtön észrevettem és felvettem a telefont. Szóval ezek után, odamentem az automatához kivettem a pénzt majd elindultam vissza a kocsimhoz, amikor is azt láttam, hogy a mögöttem parkoló, autóból kiszáll az addig ott ülő, napszemüveges férfi, a kocsim körül mászkál és valamit felszed a földről, majd mikor látta, hogy közeledem, úgy tett, mintha csikkeket szedegetne és sietve visszaszállt a kocsijába. Én beültem az autómba és egyből a táskámba nyúltam, mert ki akartam venni a telefont, ami persze nem volt ott.... Egyből tudtam, hogy a férfi azt vette fel a földről. Oda is mentem hozzá, óvatosan, udvariasan megkérdeztem, nem látta-e a telefont, mert az előbb itt szedegetett valamit a földről a kocsim mellett? Természetesen azt mondta ő nem látott telefont és egy fém csavart mutatott nekem, ami a kezében volt és azt mondta, ezt szedte fel, nehogy belehajtson, mert a kereke igen drága és nem szeretné ha kilyukadna."