2007-ben nyerte meg a Csillag születik című tehetségkutatót. A kis mesemondó azóta búcsút intett a rivaldafénynek, a ma már 26 éves fiatalember elmondta, hogyan él most.

Utasi Árpi 2007-ben nyerte meg a Csillag születik című tehetségkutatót. Az akkori kisfiú ma már 26 éves, egy kecskeméti gyárban kapott munkát, ahol elektronikus alkatrészeket szerel össze, munkásszállón él.

"Körülbelül két hónapja dolgozom itt, Kecskeméten, miután a malom sajnos csődbe ment. Gondoltam egyet, és elhatároztam, töprengtem, hogy Budapestre költözöm, de az túl nagy falat lett volna elsőre" - mesélte a Ripostnak Utasi Árpi. Gyakran meglátogatja családját Csantavéren, húga hamarosan édesanya lesz.

Árpi a nyereményét befektette, földet vett belőle, a nyereményautó árából pedig házat vásárolt. De nemcsak munkájáról, hanem szerelmi életéről is beszélt. "Vannak lányok az életemben, de a szituáció elég bonyolult. Bevallom, szerelmi háromszögben élek. Bár később szeretnék családot, most még csak huszonhat éves vagyok, korainak érzem" - folytatta Árpi, aki azt is elmondta, még mindig írnak nekik lányok, akik emlékeznek rá a tehetségkutatóból, de nem akarja párkeresésre használni az ismertségét. Ám azt bánja, hogy 12 évvel ezelőtt nem lovagolta meg jobban a hírnevét.