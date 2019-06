Vannak, akik azóta már megtalálták életük párját, mások pedig még mindig keresik, de ezek a sztárpárok életük egy bizonyos pontján úgy gondolták, összetartoznak. Nem véletlen azonban, hogy már nem emlékszünk rájuk, ugyanis az örökké tartónak gondolt románcok nem állták ki az idő próbáját.

Marsi Anikó és Batiz András

Marsi Anikó olyan régóta van együtt Palik Lászlóval, hogy nem is emlékszünk már azokra az időkre, amikor nem egy párt alkottak. Pedig a műsorvezető hosszú évekig volt Batiz András szerelme, a hírek szerint még eljegyzés is történt köztük, de esküvőre végül nem került sor. Marsi Anikó és Batiz András külön utakon folytatták.

Tóth Gabi és Palcsó Tamás

A Megasztár tehetségkutató nemcsak hírnevet, de szerelmet is hozott az énekeseknek. A fiatalok kapcsolatán annak idején mindenki meglepődött, Palcsó Tomi szülei eleinte féltették is az énekest az energikus Gabitól, de végül sikerült rendezni a konfliktust. Kapcsolatuk ennek ellenére nem volt hosszú életű, és mint tudjuk, Gabi azóta megtalálta a nagy őt.

Dukai Regina és Tóth Tibi

Dukai Regina és a Hooligans gitárosa 2004-ben jelentették be, hogy hivatalosan is egy párt alkotnak. Kapcsolatuk nagyon gyorsan haladt, szinte egyből össze is költöztek, ám a szerelem hamar kihunyt. Két év együttlét után szakítottak egymással. Akkor Tibi azt nyilatkozta, jót nem tud mondani Regináról, rosszat pedig nem akar...

Kiso és Skrapits Erik

Kiso és a No Thanx egykori énekese, Skrapits Erik kapcsolatában sokan kételkedtek, hiszen 8 év korkülönbség volt köztük a műsorvezető javára. A szerelmesek azonban sokáig boldog kapcsolatban éltek, de hat év után az ő történetük is a végéhez ért. A pár egyike sem nyilatkozott a szakítás okáról, így soha nem derült ki, hogy miért is lett vége a románcnak.

Csisztu Zsuzsa és Bochkor Gábor

Csisztu Zsuzsa és Bochkor Gábor románcáról nem lehet sokat tudni, ugyanis mindketten igyekeztek eltitkolni azt a nyilvánosság elől. Ennek ellenére az biztos, hogy a két sztár egykor egy párt alkotott. Kapcsolatuk nem tartott sokáig, és a felek azóta sem nyilatkoztak arról, mi is történt köztük, így nem csoda, ha mára sokan elfelejtették a viszonyukat.