Eugénia hercegnő esküvője után ismét lakodalomba készül Vilmos herceg és Katalin hercegné. A herceg egyik legrégebbi barátja, Thomas van Straubenzee elveszi György herceg tanárnőjét, Lucy Lanigan-O'Keeffe.

A 31 éves Lucy Lanigan-O'Keeffe, aki György herceg tanárnője, hamarosan férjhez megy. Nem más lett szíve választottja, mint Vilmos herceg egyik legrégebbi barátja, Thomas van Straubenzee.

A The Sun cikke szerint természetesen Vilmos herceg és Katalin hercegné is hivatalosak lesznek a nagy eseményre. Straubenzee egyébként beszédet is mondott a hercegi pár esküvőjén, így nem kizárt, hogy Vilmos ezt viszonozza majd.

A cikkben azt írják, az sem elképzelhetetlen, hogy György herceg koszorúsfiú, Sarolta hercegnő pedig koszorúslány lesz a nagy napon.