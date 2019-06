Oszter Alexandra rengeteg élményt köszönhet az édesapjának, és az egyik legjobb barátját is.

A színészek gyermekeinek élete nem hétköznapi, hiszen sokszor kell nélkülözniük a szüleiket, ugyanakkor rengeteg különleges kalandban van részük. Oszter Alexandra is sok élményt szerzett gyerekként, valamint az egyik legfontosabb embert az életében. Sáfár Anikó színésznő kislányával nagyon jó barátságot kötöttek, míg a szüleik próbáltak, és azóta is nagyon jóban vannak. Egy alkalommal még el is rontották a szüleik előadását.

"Gyulán játszottak a szüleink, éppen haldoklott apám a színpadon, vagyis Attila, Isten ostora, mellette Anikó, a szerelme. Nagy csend lett, gondoltuk, vége van az előadásnak, hát kijöttünk az öltözőből. De az drámai csend volt. Állati nagy röhögés lett. Nagyon leszúrtak, mert tönkretettük az előadást – mesélte a Borsnak Alexandra. – Az öltöző a függőfolyosón volt fent, nem hátul a színpad mögött. Éppen ezért tilos volt onnan kijönni előadás alatt. Hát ők kijöttek. Én a szívemhez kaptam, de óriási taps volt, annyira nagy botrány nem lett" – tette hozzá Alexandra édesanyja.

"Négyezer-ötszázszor láttunk egy darabot a próbákkal együtt. Délelőtt próbán ültünk, este egy órával korábban ott voltunk előadás előtt. Mindig játszottunk. Jártunk lovagolni, úszni, aki éppen ráért, az vitte a másik gyerekét is. Kétéves korunkban barátkoztunk össze, és Viki azóta is a legjobb barátnőm" – mondta Alexandra. Ugyan később egy időre elváltak útjaik, hiszen Viki külföldön tanult, visszataláltak egymáshoz.