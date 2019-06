A magyar énekest azzal vádolják, hogy egyik dala hasonlít Alvaro Soler egyik slágerére: Delhusa Gjon el is ismerte, hogy van egyezés, ráadásul szándékos.

Azt állítják, hogy Delhusa Gjon 2016-os slágere, a Rába parti lány kísértetiesen hasonlít Alvaro Soler Sofia című slágeréhez. Nem ez az első alkalom, hogy ilyesmivel gyanúsítják a zenészt, korábban a Nika se perimeno című dalt tartották hasonlatosnak egy görög slágerhez. A mostani esettel kapcsolatban azt nyilatkozta Delhusa, hogy sem szerinte, sem a szakvélemény szerint nincs szó plágiumról.