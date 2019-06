Schobert Norbi és Rubint Réka középső gyermeke, Norbika az elmúlt egy évben lefogyott és tiszta izom lett. A büszke szülők megosztották kisfiuk előtte-utána fotóját rajongóikkal, hogy büszkélkedjenek és motivációt adjanak. A fotó alatt elszabadult a pokol...

Támadják a rajongók Schobert Norbikát átalakulása miatt. Amikor duci volt a súlya miatt bántották, most pedig arról szólnak a kommentek, hogy túl vékony a tini fiú és biztosan szülei kényszerítették rá a diétázást.

"Mindig vannak kritikusok, de szerencsére azért sokkal több a gratuláló, támogató hozzászólás. Vannak, akik elismerik, milyen nagy dolog, amit Norbika elért. Én is ezért osztottam meg az előtte-utána fotót, mert hiszem, hogy sokaknak erőt adhat, bátorítást, hogy vágjanak bele az edzésbe. Persze, régen, amikor Norbika kisebb volt, azért támadtak, hogy miért husi. Most pedig azzal piszkálják, hogy biztosan mi, a szülei erőltettük rá, hogy ilyen sportosan kell kinéznie. Biztosan addig unszoltuk, míg el nem kezdett edzeni. Ez egyáltalán nem igaz" - mesélte a Blikknek Rubint Réka, aki hozzátette azt is, hogy ismert emberek gyerekeinek nehezebb az élete.

"Mindig elmagyarázom nekik, hogy a sikeres és jó embereket mindig támadják. Ráadásul, mivel ők ismert emberek gyerekei, így fokozottan igaz ez rájuk. Persze, sajnálom a fiamat, majd megszakad a szívem, amikor szomorúan jön oda hozzam, majd azt kérdi: anya, miért bántanak és támadnak? Mondtam neki, nem szabad visszatámadni, el kell engedni a kritikákat. Szülőként az a feladatom, hogy ilyenkor megvédjem és mellette álljak."

Természetesen a negatív kommenetek mellett többségben vannak azok, amik méltatják a kisfiú kitartását és eredményeit.