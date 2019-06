A Jóbarátok színésznői összegyűltek, és smink nélküli fotót posztoltak.

Habár már 15 éve befejeződött a Jóbarátok, a színésznői azóta is nagyon jóban vannak. Ők ugyanis sok más sorozatszínésznővel ellentétben nemcsak eljátszották a barátságot, a kamerákon kívül is nagyon jó viszonyt ápoltak és ápolnak ma is. Courtney Cox nemrég meg is mutatta, hogy mennyire: Jennifer Aniostonnal és Lisa Kudrow-val közös szelfit posztolt Instagram-oldalán, ráadásul smink nélkül.