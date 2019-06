Mozgólépcsőn érte baleset Zana József színművészt, miután a szerkezet hirtelen megállt. Ganxsta Zolee édesapja lebucskázott a lépcsőn, és csúnyán megsérült: kártérítést követel.

Ganxsta Zolee édesapját a mozgólépcsőn érte baleset, amikor egy bevásárlás után metróval próbált hazajutni. A szerkezet kétszer is megállt hirtelen, majd újraindult. A színművész nagyot esett, a járókelők segítették fel és csupa vér volt.