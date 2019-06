Szakításáról vallott Gaál Noémi: így van most az időjós

Április végén derült ki, hogy Gaál Noémi és Maloveczky Miklós szakított. A csinos időjós most eláulta, feldolgozta-e már a történteket.

Noémi úgy érzi, túl van a szakításon, és azt is elárulta, hogy ez a dolog egyáltalán nem olyan friss, mint azt hisszük.

"Közhely, nem közhely, idő kell, hogy az ember feldolgozzon egy ilyen szétválást, és most már több mint fél évnél járunk, még ha a köztudatba ez sokkal később is jutott el. Nem hagytam, hogy rám telepedjen a bánat, és sokat segített, hogy olyan emberek vannak körülöttem, akikkel kiadósakat tudtam és tudok beszélgetni, nevetni. Jól vagyok, túl vagyok a szakításon, és csakis előre nézek, hátra nem. Mondják, „Ha egy ajtó bezárul, kinyílik egy másik", és van benne igazság, de ahhoz az kell, hogy higgyünk. Ha szeretnénk, hogy jobb legyen, lesz is mellettünk egy olyan segítő, akár felsőbb erő, ami továbbvisz az úton, nem maradunk magunkra, és a sors mindent elrendez. Valami ilyesmi az én filozófiám" - nyilatkozta a BorsnakGaál Noémi.