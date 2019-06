Ahogy írtunk róla, kiengedték a börtönből a Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt férfit, B. Lászlót, aki azóta házi őrizetben van. Lapinformációk szerint az ügyet csak novemberben fogják lezárni, így B. László sorsa addig kétséges. Bár nyomkövető van rajta és nem hagyhatja el otthonát, a férfi reméli bebizonyosodik, hogy nem ő ölte meg a lányt, állítja: a Duna-parti luxusapartmanháztól 800 méterre két ismeretlen férfinak átadta Fannit.

"Azt fontos elmondanom, hogy egyetlen percig sem gondolta sem a család, sem a barátok, hogy László megcsinálta azt, amivel gyanúsítják. De azt sem kérdőjeleztük meg, hogy elvitte az ájult nőt, ami egy buta döntés volt. Ettől függetlenül a család és a barátok is elejétől kezdve egy emberként állnak mellette, és természetesen most, hogy újra szerettei körében lehet, mindennél jobban élvezi a velük töltött időt" – fogalmazott a Borsnak dr. Brodmann, B. László ügyvédje.

"A rendőrség még a nyomozás kezdetén lefoglalta a mobilját, így most a családja vett neki egy másikat, és már hívott is, hogy ezt elújságolja. Hallom a hangján, hogy örül, de azért ne felejtsük el, hogy ez még egy kötött szabadság. Igazán jól majd akkor fogja magát érezni, ha a lakáson kívül is szabadon mozoghat" – tette hozzá az ügyvéd nagybácsi.

