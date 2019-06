A Linda egykori sztárja, Görbe Nóra férje haláláról vallott.

Idén ünnepli 62. születésnapját Görbe Nóra. A Linda című sorozat egykori sztárja most a BEST magazinban mutatta meg, mennyire jól néz ki ma is. A színésznő a fotózás mellett interjút is adott a lapnak, amelyben mesélt férje elvesztéséről.

„Három évvel ezelőtt veszítettem el, előtte hat évig ápoltam. Számomra megdőlt minden, a sport prevenciós erejét hangsúlyozó elmélet, mert láttam, miként tud maga alá gyűrni a rák egy versenytornász, népi táncos orvost. Mindent megpróbáltam, hogy segítsek neki, másfél évre sikerült visszahoznom az életbe, hízott 25 kilót, de a betegség következő hullámát már nem élte túl.”