Schobert Norbi alig várta a mai napot: különleges meglepetéssel készült felesége, Rubint Réka születésnapjára.

Rubint Réka ma ünnepli 41. születésnapját és ebből az alkalomból természetesen férje is felköszönti. Schobert Norbi a Borsnak elmondta, ezúttal egy különleges meglepetéssel készül. Azt nem árulta el, hogy pontosan miről is van szó, de biztos abban, hogy felesége ezúttal is elsírja magát.

„Sportot űzök abból, hogy a feleségem örömében sírjon. Egyébként nem nehéz nála elérni a pityergést, mert úgy örül mindennek, mint egy kislány. És úgy is viselkedik, egyszerűen imádom ezt a gyermeki énjét! 41 éves lett, de szerintem 29-nél többnek nem néz ki! Alig várom, hogy este legyen, és végre meglephessem!”