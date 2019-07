Úgy tűnik, hogy visszaéltek Debreczeni Zita fotójával, erre az egyik követője hívta fel a figyelmét. Az egyik internetes társkeresőn valaki az ő arcával próbál párt találni.

Korábban már írtunk róla, hogy Cseke Katinka fotóját valaki egy internetes társkeresőn használta. A színésznő akkor kijelentette, hogy nem ő keres társat a népszerű alkalmazás segítségével. Valaki engedély nélkül használja az ő arcát.

Most ez történt Debreczeni Zitával is. Erre az egyik követője hívta fel a figyelmét. A fotós ezt meg is osztotta Insta-storyban, majd viccesen odaírta: "Ha valaki találkozik még velem Tinderen, kérem, küldjön haza."