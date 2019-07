Pintér Tibor és csapata hosszú útra indultak lovaikkal. a 16 órás út embert próbáló volt, a színész folyamatosan aggódott állataiért.

16 lóval és egy 45 fős stábbal indult útnak Pintér Tibor Sepsiszentgyörgy felé, hogy részt vehessenek a Székely vágtán. A csapat komoly erőfeszítések árán érte el úticélját, ugyanis a hőségben nagyon nehéz volt az állatokat gondozni és egy sosem látott vihart is túl kellett élniük.

"Nem volt egyszerű már az ideút sem, ebben a közel negyven fokban egészségesen tartani 16 lovat, embert próbáló feladat. Az út 16 órán át tartott, hiszen az állatokkal négy-öt óránként meg kell állnunk, le kell őket vezetni a szállítóról, meg kell járatni őket. Közben pedig nem árt hűsíteni sem a lovakat, hiszen ők is ugyanúgy szenvednek ebben a kánikulában, mint az emberek. Nem is beszélve arról, hogy az egyik lószállító kamion durrdefektetet kapott, még az volt a szerencse, hogy ezekkel nem lehet gyorsan menni, így a sofőr meg tudta fogni a teherautót. Hűtöttük őket, ahogy tudtuk, gyakrabban kaptak vizet, amikor lehetett, locsoltuk őket, de aztán nem ez lett a legnagyobb problémánk. Első este ugyanis egy olyan vihar csapott le a környékre, amilyet talán még sosem láttunk. Itt, Erdélyben tényleg teljesen más egy vihar, mint otthon, ebben a katlanban, ahol vagyunk, nagyon felerősödött a szél, és úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna ránk. Vitt mindent, a sátrat, a technikát, a díszletet. Mentettük, amit tudtunk, közben minden ló mellett ott kellett lennie valakinek, hogy nyugtassa őket, mert ha ijedtükben elszabadulnak, végzetes sérüléseket is szenvedhetnek" - mesélte a Blikknek Tibor.