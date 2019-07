Nemelőször áll elő hátborzongató történettel Robbie Williams. Most például eláurlta, hogy egy alkalommal egy kísértettel élt együtt, aki nem másnak volt a szelleme, mint a The Mamas and the Papas énekesének, Mama Cass-nak.

Az ufókban is hisz Robbie Williams, így nem meglepő, hogy most is egy meglehetősen misztikus történettel állt elő. Azt mondja, hogy Dan Aykroydtól vérelt egy lakást 18 évvel ezelőtt, melyben egy szellemmel élt együtt.

A Daily Mail cikke szerint Williams elmondta, hogy a The Mamas és a Papas énekese, Mama Cass abban a lakásban élt 1974-es halála előtt. Az énekes 32 éves korában hunyt el. Robbie azt mondja, meg is szólította az asszonyt és megkérte rá, hogy tartsák tiszteletben egymás személyes terét.