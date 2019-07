Pumpedg Gabo néhány hete még amiatt kesergett, hogy nem jut el az idei Balaton Soundra. A botránycelebnek különösen fontos hely Zamárdi, ugyanis néhány évvel ezelőtt ott fedezte fel őt a bulvár, nevét is a Soundon elhíresült pumpálós táncáról kapta.

"Több mint fél évvel ezelőtt motiválatlanul, kiégve, vékonyan arról álmodtam hogy Pumped Gabo bárcsak újra Pumped Gabo lenne, mint a régi szép időkben. Most az vagyok, jobban mint bármikor!!!" - írta posztja mellé Gabo, aki videóban be is mutatta azt a táncot, ami miatt évekkel ezelőtt felfigyelt rá a bulvársajtó a Balaton Soundon.