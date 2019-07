Tóth Andi vérfagyasztó történetet elevenített fel: egy őrült rajongója le akarta szúrni.

A rajongók imádata nagyon hízelgő tud lenni, de sokan vannak, akik átlépik a határt. Minden ismert ember kap kéretlen leveleket – ezt megtanulják kezelni, ám a fenyegetőzések már más lapra tartoznak. Nemrégiben Pásztor Anna életére akart törni rajongója, aki később öngyilkosságot követett el. Tóth Andit is megfenyegették.