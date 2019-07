Az Instagram oldalán osztott meg magáról Liptai Claudia egy retusálatlan fotót. A kép megosztotta a követőit, olyannyira, hogy előbb a műsorvezetőnek, majd egymásnak estek.

"Retro képeslap magamról" - írta fotójához Clau. A kép nem okozott osztatlan tetszést. Volt aki csúnyának, sőt egyenesen undorítónak nevezte a műsorvezetőt, de sokan voltak, akik a védelmükbe vették. "Mindig bevállalod az előnytelen fotóidat is,ezért kedvellek,és tisztellek is!" - olvasható az oldalon, mint ahogyan a következő vélemény is: "Szeretem a természetes fotókat, örülök, hogy megmutatod a valós kinézeted. Nincs ebben semmi szégyelnivaló, mindenki eljut egyszer idág. Még azok is, akik fújjolnak".