Augusztusban készül összeházasodni Demcsák Zsuzsa és négy évvel fiatalabb férje, Krishan Dangwal. Fogadalmukat hivatalosan is meg akarják erősíteni Magyarországon.

"Nem is kell már sokat várni, úgy tervezzük, hogy augusztusban itthon, anyakönyvvezető előtt is egybekelünk. Nagyon ritka, hogy két ember ennyire egymásnak legyen teremtve. Sohasem gondoltam, miközben talpig férfi valaki, hogy ilyen gyengéd és romantikus lehet. Életemben nem éreztem, hogy ennyire szeretnek, tisztelnek egy kapcsolatban. A férjem naponta tanúbizonyságot tesz arról, hogy talpig férfiként mennyire tud rám vigyázni a világ másik sarkából. Mellette akkor is nagyon nőnek érezhetem magam, amikor másik földrészről beszél hozzám" – mesélte a 40 éves műsorvezető a Blikknek.



Korábban azt tervezték, hogy Zsuzsa kiutazik Indiába megismerni Krishan szüleit. Erre azért nem került sor, mert itthon tervezik a további életüket, és a férfi édesanyjának halála miatt meg kell várniuk, hogy leteljen a gyászév. Utána együtt mennek majd hozzájuk, és megtartják a hindu esküvőt is. A magyar esküvő viszont magyar szokások szerint zajlik majd. Zsuzsa most adminisztrációs ügyeket intéz, hogy egybekelhessenek.



"Rengeteg adminisztráció kell, amíg együtt tudunk lenni. Dolgozunk rajta. Nagy családi körben, barátokkal szeretnénk megtartani az esküvőt, sőt az Ázsia Expressz stábját, versenyzőit is meghívjuk. Számításaink szerint még a nyáron sor kerül a házasságkötésre, augusztus 21-én a születésnapomat már hivatalosan is Krishan feleségekét szeretném megünnepelni" – árulta el Demcsák.