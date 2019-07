A mindig karcsú énekesnő a saját bevallása szerint 7-8 kilót hízott az utóbbi időben: ez azonban pont hogy az előnyére vált, teljesen kisimult, valósággal ragyog.

"Férfiak, nők vegyesen üzengetnek nekem, ami baromi jólesik, de igazából nincs titok, ha csak nem az, hogy 7-8 kiló plusz van rajtam, ami nagyon jót tett az amúgy vékony, csontos arcomnak... Én azért nem vagyok magamtól elájulva, meg aztán nő vagyok, és a nőknek sosincs olyan állapot, amivel teljesen elégedettek lennének" – nyilatkozta Ildikó a Borsnak. Hozzátette, amikor ő tetszett magának, akkor mindenki túl soványnak tartotta. "Be kell látnom, hogy némi testképzavarom lehetett, sőt talán még most is van, hiszen szívesen fogynék picit a fenekemből, a hasamból" – vélekedik az énekesnő.