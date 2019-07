Az 50 éves Tijs Michiel Verwest, vagyis Tiësto ismét Magyarországra érkezett, ezúttal a Balaton Sound közönségét táncoltatta meg. A holland szupersztár a magyar fellépésein is évek óta kerüli a sajtót, de most kivételt tett, és kizárólag a Life.hu kérdéseire válaszolt.

- Folyamatosan a top DJ-k táborában vagy. Hogyan tartod a tempót, mi jár a fejedben, amivel 34 éve motiválod magad?

- Szerintem az új zenékben a titok. Folyamatosan új remixeken dolgozom, mindig más énekesekkel. A zene iránt érzett szenvedélyem és persze az, hogy imádok utazni, zenélni, mind hajtanak. Nincs is ennél jobb. Ezek elég jó motivációk.

- Tőled származik az a mondat, hogy „a DJ-k az új rocksztárok". Bár míg náluk a munka eszköze, például a basszusgitár nem változott, nálatok a kazetta és a bakelit kicserélődött pendrive-ra. Mosolyogva gondolsz vissza a régi időkre, vagy szívesebben éled meg a jelent?

- Igen is, és nem is. Ezek nagyon vegyes érzelmek, mert régen, ha voltak zenéid, akkor azok a tieid voltak, és senki másnak nem voltak meg. Ez szerintem varázslatos volt. Játszhattad azokat a számokat, amiket senki más nem. Volt, hogy nem is tudtam, mik azok a számok, amiket vettem, csak játszottam, mert ezeket találtam a boltban. Mostanság ez úgy működik, hogy amit játszol, másnap már online, és mindenki játszhatja. Persze ez segít is, hiszen ha feltesznek egy zenét, két nap múlva már kész is belőle egy új remix. Ilyet régen nem tudtunk volna csinálni.



- Egy korábbi interjúdban, ahol arról kérdeztek, hol van a legkeményebb rajongótáborod, Magyarországot is említetted. Sokszor jártál már nálunk klubokban és fesztiválokon is. Mit tapasztalsz ebből, mennyire vagyunk őrültek?

- Teljesen őrültek vagytok! Életemben először, amikor Hollandián kívül játszottam, az itt volt Siófokon, a Palace-ban. Jó régen volt, de mindig szeretek ide jönni, szeretem ezt a kultúrát, ahogyan buliztok. Imádom az őrületes after partykat. Volt egyszer, amikor Siófokon játszottam, hogy egy másnap reggelig tartó after partyn valakinek a házában kötöttem ki.

- Ha bakancslistát kellene írnod a jövőbeni munkaterveidről, hogyan kezdenéd? Létezik egyáltalán még olyan hely a világban, ahol nem játszottál, pedig nagyon szeretnél?

- Afrikában még nem voltam, szóval ez lesz a következő nagy állomásom. Szeretnék egy új albumot, amely nagyon nagy hatással lesz majd mindenre, és bekerül a TOP 10-be a Spotifyon, de a sajátos stílusommal. Sosem voltam még a top 10-ben a Spotyn. Olyasmi számokra gondolok, mint például a saját számaim közül a Medusa vagy a Jackie Chan, illetve a Luxury Body. Szerintem az lenne a legjobb, ha ilyen típusú, sikerű számokat adnék ki.

- Mi a véleményed arról, hogy míg régen a közönség önfeledten bulizott a szetted alatt, most a többség a telefonjával ugrálva kamerázgat, fotózgat, live streamel ahelyett, hogy partizna?

- Ez egy teljesen új generáció, de végül is az egész világ megváltozott. Nem ugyanaz, mint 20 évvel ezelőtt. Minden más lett. Még az is, ahogyan zenét hallgatunk. Úgy érzem, a zenénk egy reflektálás arra, hogy hol tart a világ. Ezért élünk ilyen világban, nem olyanban, mint 20 éve, ahol minden lassabb volt, és nyugisabb. Ezért van az, hogy a DJ-knek már nincs annyi dolguk. Megnyomjuk a play gombot, és kész. Teljesen más, mint régen.

DJ Tiësto, polgári nevén Tijs Michiel Verwest január 17-én töltötte be ötvenedik életévét. Ő a világ egyik leghíresebb DJ-je. 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben az év lemezlovasának választották. Saját kiadója van, a Musical Freedom.

Karrierje a nyolcvanas évek közepén kezdődött, számos holland klub házigazdája volt. Pályafutása akkor ért a csúcsra, amikor 2004-ben az athéni olimpia nyitóünnepségén élőben zenélhetett. Karrierje során tíz albuma jelent meg, és olyan előadóknak készített remixeket, mint Madonna, Justin Timberlake vagy a Faithless.