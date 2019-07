Azt talán kevesen tudják, hogy Gáspár Evelinnek pénzügyi diplomája és két felsőfokú nyelvvizsgája van. Ennek ellenére sem talál állást Győzike nagyobbik lánya.

Hiába akar bizonyítani Gáspár Evelin, papírjai ellenére sem sikerül munkát találnia, helyette csak gúnyos pillantásokat és megjegyzéseket kap.

"Tudom, hogy ott vannak a nevem előtt a »cigány«, a »celeb« és már az »adócsaló« jelzők is, mert ezt is a családomra aggatták... Mindezeknek köszönhetően hiába próbáltam »normális« munkát találni, egyszerűen semmibe vesznek! Az egyik cégnél volt olyan személyzetis, aki csak azért hívott be, hogy kinevethessen. Legutóbb egy delikáteszbe jelentkeztem, de annak ellenére sem kezdhettem el dolgozni, hogy aláírt szerződésem volt, pedig már a betanulási időszakon is túl voltam" – mesélte Evelin a Ripostnak.