Még vékonyabb lett Radics Gigi, mint valaha. Elárulta, hogyan csinálta.

Szexi haspólóban tudatta követőivel Radics Gigi a fogyása titkát.

"Körülbelül 2 hónapja kezdtem el diétázni, ami annyit jelent,hogy nem eszem: cukrot,tésztát,krumplit,kenyeret. Itt felmerül a kérdés ooooo akkor semmit sem eszik? ... de igen! Rengeteg féle dolgot eszem sőt sokkal színesebben étkezem mint a múltban. 5-ször étkezem 3 óránként sok zöldség, gyümölcs stb...stb... Csak azért osztottam ezt most meg veletek mert sokan kérdeztétek tőlem,hogy milyen trükk kell ahoz,hogy szálkásodjunk fogyjunk vagy megtartsuk az elért eredményt. Igazából nincs trükk! Nagyon egyszerű! ÉLETMÓDVÁLTÁS. Edzeni kell járni legalább heti 4-szer és az étrendünkre odafigyelni (sok fehérje bevitel, víz fogyasztás) Nincs kifogás,hogy most "nincs időm járni" Ha akarunk valamit azt elérjük csak tennünk kell érte bármiről legyen is szó az életben. Persze nem baj ha van egy szuper edző is a háznál !!!!" – mesélte lelkesen Gigi.