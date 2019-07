Kovács Patríciát sokszor csúfolták gyerekként, a legfájóbb mondatokat éppen egy családtagjától kellett elviselnie.

Kovács Patrícia gyermekkora nem volt felhőtlen, őt is sokszor csúfolták. A bántó szavakat nemcsak az iskolában kellett elviselnie, egy családtagja is rendszeresen kigúnyolta őt. A színésznő azóta nem is beszél a férfival.

"Engem is csúfoltak gyerekkoromban. A nagybátyám azt mondta nekem, amikor szemüveges lettem, hogy annyira csúnya vagyok, ha lemegyek a bányába, akkor feljön a szén. Nyolc éves voltam, és azóta nem beszélünk. Ellenségei vagyunk a családban egymásnak" – idézi a Ripost a NőComment műsorában elhangzottakat. Hozzátette, hogy a mai napig gyomorgörcse van, ha visszagondol erre.