Az élete szinte minden területe megváltozott Várkonyi Andreának az utóbbi időben. Maga mögött hagyta a televíziózást és véget ért a kapcsolata Bochkor Gáborral is.

Élete egyik legnehezebb időszakaként élte meg a 2018-as évet Várkonyi Andrea. A változásokról most a Reggeli című műsorban mesélt. A beszélgetést a Blikk szemlézte.

Várkonyi az év elején elveszítette a testvérét, később véget ért a kapcsolata Bochkor Gáborral, azután pedig munkahelyet is váltott.

„Nem indulatból történt, ez nem úgy ért véget, hogy tányért csapkodtunk. Amikor ő tavaly elutazott a szakításunk után, én vittem ki a reptérre, ahol sírva búcsúztunk el egymástól ott” – mesélte Várkonyi Andrea. Mire a férfi hazatért, ő már elköltözött. Természetesen azóta is kommunikálnak egymással, legfőképp a lányukkkal, Nórival kapcsolatban.

Várkonyi Andrea a tévézésnek is búcsút intett. Mint mondta: csak akkor menne vissza, ha tényleg nagyon érdekelné az, amit csinálna. Most több feladat is megtalálta. A szegedi egyetemen oktat kommunikációs technikákat.

„Csinálom, amiket most csinálok, tehát mindig nagyon sok mindent csinálok, ez az oktatás, rendezvény, rendelek pszichológusként, viszünk kollégákkal csoportokat. Most van egy rovatom az egyik hetilapban, tehát sok minden van” – fogalmazott a volt műsorvezető.