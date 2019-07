A 100 legjobb DJ között mindössze 6 női formációt találunk, akik közül a legjobbak a Nervo testvérek. Idén a Balaton Soundon táncoltatták meg a tömeget, de előtte egy interjút is adtak a Life.hu-nak. Meséltek a világsztárokkal való közös munkákról, hogy miért épp Justin Bieberrel és Eminemmel szeretnének dolgozni, de azt is elárulták, hogy korábban már nyaraltak Magyarországon. Imádják az itteni zsíros ételeket. Ha azt is szeretnéd megtudni, milyen a nők helyzete ma a DJ-szakmában, akkor feltétlen nézd meg az interjút.