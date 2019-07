Hatalmas konfliktusok uralkodnak a Gáspár családban: Győzike feljelentette a saját apját, idős Gáspár Győzőt.

Nincs nyugalom Gáspáréknál, pedig úgy tűnt, hogy végre fellélegezhetnek. A NAV úgy határozott, hogy megszünteti az eljárást a showman ügyében, bebizonyosodott, hogy Győzike nem adócsaló. Most azonban itt az újabb konfliktus, most családon belül: Győzik feljelentette a saját apját közokirat-hamisítás miatt - írja a Blikka család egyik közeli ismerőségre hivatkozva.



"Egy vitás családi ügy miatt teljesen kétségbe volt esve, és tehetetlennek érezte magát, nem igazán tudta megbeszélni az apjával, ami nem tetszett neki egy vitás ügyben. Ezért bement a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen, hátha ezzel sikerül lezárni a konfliktust. Azért van ellentét köztük, mert Győző azt állítja, az édesanyja 2015-ös halála után az apja valótlan tartalmú, hamisított okiratokkal szerzett meg egy céget, amely korábban az édesanyja tulajdonában volt. Győző és a családja közt elég sok a feszültség mostanában. Bár alapvetően nagyon szeretik egymást, mindig kiállnak egymásért, Győző testvére, Zsolti és a papájuk, az öreg Győző is elég hirtelen természetű. Nem csoda, hogy sokszor elszabadulnak az indulatok. Ezért is juthattak el odáig, hogy feljelentés legyen a családon belül. Furcsa helyzet ez most, mert a viszály ellenére együtt kell élniük, ugyanis egy telken, de külön házban laknak mindannyian" - mondta a lapnak az informátor.

A lap munkatársai megkeresték Győzikét is, de nem akart nyilatkozni az ügyben.