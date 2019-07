Öngyilkos gondolatai voltak a húszas éveiben Robbie Williamsnek. Azt mondja, hogy ezt egy kísértet idézte elő nála.

„A szellem majdnem öngyilkosságba hajszolt” – idézi Robbie Williams szavait az Express. Úgy tűnik, az énekesre tapadnak a kísértetek, hiszen nemrégiben egy hasonló történettel állt elő.

Most azt mesélte, hogy a húszas éveit taposta, amikor a londoni Primrose Hillben élt. A házában nemcsak ő lakott, hanem egy szellem is, aki rendszeresen zaklatta. Nyitotta, csukta az ajtókat, ablakokat, egy alkalommal pedig az autójában is felbukkant.

A zenész azt mondja, ha ott maradt volna, biztos, hogy öngyilkos lesz.