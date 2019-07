Sütő Enikő 59 évesen is bátran vehet fel bikinit, ugyanis elképesztő formában van.

Nem hiába vallja Sütő Enikő, hogy az egészséges táplálkozás nagyon fontos – ő így étkezik, és ez meg is látszik rajta. Ennek köszönheti, hogy közel a hatvanhoz is bátran napozhat bikiniben, ugyanis még most is elképesztő formában van. Nincs mit takargatnia, és nem is teszi, rajongói legnagyobb örömére.