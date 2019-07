Franciaországban élhet Flipper Öcsi eltitkolt fia. A család tudni szeretné, mi az igazság.

Flipper Öcsi családja szeretné kideríteni, mi az igazság: feltételezik, hogy a néhai énekesnek van egy eltitkolt fia. A férfi Franciaországban él, de többször is járt Magyarországon. Aki csak látta, elmondhatja, hogy a megszólalásig hasonlít feltételezett édesapjára.

„Túl sok minden utal arra, hogy Öcsinek lehet egy eltitkolt fia, de a teljes igazságot a család sem tudja. Az tény, hogy majdnem egy évig a francia tengerparton, Saint-Raphaëlben dolgozott, és ott is bolondultak érte a lányok. (...) Megmutattam ismerősöknek is a videókat, mintha Öcsiről készültek volna, mindenki azt hitte, őt látja. Még döbbenetesebb, hogy a járásuk, a mozdulataik is megegyeznek, ilyen hasonlóságot csak a genetika produkálhat!" – mondta el a Blikknek Flipper Öcsi unokahúga, Jeszenszky Zsuzsanna.

Kiderült az is, hogy az énekes halála előtt maga mesélt a családjának a fiúról.

„Öcsit nem sokkal a halála előtt, már nagybetegen, a keresztapja vitte kocsival egy miskolci fellépésre. Az autóban azt mondta neki: külföldön van egy fia, és ha már nem él, szeressék majd úgy, mint őt. A fiú anyja férjhez ment, a testvéreivel és a nevelőapjával él, de a Balatonon minden évben találkoztak. Később akarta bemutatni nekünk, ezért hallgatott a keresztapa is a történetről a fiú feltűnéséig."